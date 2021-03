Iliad: la nuova offerta permette di avere 100 giga in 5G, ecco il prezzo

Se state cercando comodità ma soprattutto soddisfazione dal punto di vista telefonico mobile, non potete che valutare le soluzioni di Iliad. Questo gestore, il quale agli albori della sua carriera in Italia non aveva goduto di tanta fiducia da parte del pubblico, ad oggi risulta uno dei più gettonati in assoluto.

Il merito è delle sue offerte e delle caratteristiche uniche che queste riescono a mettere in campo ogni mese. Ricordiamo infatti che Iliad opera con soluzioni che durano per sempre nel tempo allo stesso prezzo e con gli stessi contenuti. Questi ultimi inoltre sono tra i più larghi di manica esistenti sul mercato, soprattutto se paragonati a quanto offerto dalla concorrenza. Ultimamente poi Iliad ha scelto di dare il massimo lanciando la sua promozione migliore, soluzione inedita mai vista prima d’ora.

Iliad: offerta incredibile disponibile sul sito ufficiale, la Flash 100 costa solo 9,99 euro al mese

Grande clamore è stato riservato alla nuova offerta che Iliad ha lanciato in questi giorni battendo nettamente la concorrenza. Si tratta della nuovissima Flash 100, la quale sarà disponibile per un periodo limitato di tempo offrendo però tutto ciò che può esistere nel mondo della telefonia.

Al suo interno infatti ci sono contenuti mai visti prima d’ora nel caso di nessun gestore. Iliad offre minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in territorio italiano ed europeo, SMS senza limiti verso tutti i gestori e inoltre 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese. La promo inoltre regala a tutti coloro che lo sottoscrivono la connessione in 5G, tutto per un prezzo unitario di 9,99 € al mese per sempre.