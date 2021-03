Nel corso degli ultimi mesi non si è parlato d’altro. Con la crisi economica e sanitaria sempre più pressante, centinaia di migliaia di consumatori Italiani continuano a richiedere l’abolizione di due fra le imposte più odiate di sempre, ovvero il Canone Rai ed il Bollo Auto. Nonostante si sia parlato spesso di sospensione e cancellazione di queste due tasse, purtroppo siamo costretti a riportare un’amare notizia: tutte le news relative all’abolizione del Canone Rai e del Bollo Auto non sono altro che delle complete fake news, pubblicate online con il solo scopo di diffondere disinformazione.

Bollo Auto e Canone Rai: fate attenzione alle fake news

Se vi state chiedendo quale sia il motivo che spinge certe persone a condividere delle fake news, sappiate che la risposta è molto semplice: Soldi! I furbetti che condividono fake news online, di fatto, ne inventano di tutti i colori pur di attirare quanti più lettori possibili al fine di guadagnare del denaro grazie alle molteplici pubblicità piazzate all’interno dei post. Non esiste quindi alcuna strategia migliore di questa, ovvero far leva sui sentimenti delle persone sfruttando delle notizie completamente false.

Ad oggi, purtroppo, non esiste alcun un modo per evitare il pagamento del Bollo Auto. L’imposta, di fatto, porta circa 6 miliardi di euro nelle casse dello Stato Italiano. Un’ingente introito a cui difficilmente il nostro Governo potrà rinunciare nel corso degli anni. Ciononostante, però, di recente alcune Regioni hanno deciso di applicare delle sospensioni temporanee al fine di aiutare le famiglie maggiormente in difficolta.

Per quanto riguarda il canone RAI, la questione è pressoché analoga. Ciononostante, però, ottenere una sospensione del pagamento risulta essere decisamente più semplice. Alcune categorie, come ad esempio gli over 75 con ISEE inferiore a 7.000 euro, possono richiedere facilmente l’esenzione.