La serie Suburra si è ormai conclusa da qualche tempo, ciò nonostante i fan sperano ancora in una possibile stagione 4. Lo show targato Netflix, una produzione tutta italiana, ha riscosso un notevole successo sulla piattaforma di streaming. Le vicende di Aureliano e Spadino hanno coinvolto milioni di spettatori; adesso però i fan vorrebbero tornare a sbirciare nel sottobosco criminale che popola la città di Roma.

Tuttavia una serie di scelte, come quella con cui si conclude la terza ad oggi ultima, stagione della serie TV lasciano poche speranza al riguardo. Il ciclo narrativo dello show può infatti considerarsi esaurito dopo le 24 puntate che compongono le tre stagioni ad oggi disponibili. Ma allora niente Suburra 4? La risposta è, allo stato attuale delle cose: no.

Suburra 4: niente sequel, forse uno Spin-Off

Se per quanto riguarda un ipoteca quarta stagione di Suburra ci sia poco da fare si fanno sempre più insistenti le voci su di un possibile Spin-Off. Per ora si tratta solo di un rumor, ma i margini per approfondire alcuni pasti del mondo di Suburra sembrano esserci. A rinforzare questa teoria anche alcune dichiarazioni di Ezio Abate, sceneggiatore della serie TV.

Ecco quanto dichiarato: “Sicurante ci piacerebbe lavorare a uno Spin-Off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno Spin-Off. Il problema dello Spin-Off è sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio puo essere Better Call Saul che da Spin-Off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità“.