WhatsApp: il metodo sicuro per recuperare messaggi eliminati dalla chat

Scaturì grande stupore la funzione di WhatsApp che oltre tre anni e mezzo fa ha permesso per la prima volta di cancellare i messaggi già inviati. Si tratta ovviamente di una funzionalità esclusiva, la quale permette a tutti gli utenti di rimangiarsi le proprie parole. Tra le varie feature di WhatsApp questa risulta una delle più interessanti proprio dal punto di vista funzionale.

Sono infatti moltissimi gli utenti che ogni giorno eliminano un messaggio prima che il destinatario lo legga. Tutto sembra davvero interessante ma non per coloro che si ritrovano dall’altra parte, ovvero nel ruolo del destinatario. Gli utenti su WhatsApp infatti stanno cercando da tempo una funzionalità che permetta di recuperare in maniera clandestina quei messaggi che si trovano cancellati all’interno della chat. Secondo quanto riportato sarebbe venuto fuori un nuovo metodo non ufficiale che però risulterebbe almeno per il momento gratuito e legale al 100%.

WhatsApp: con questo nuovo trucco è possibile recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito

Secondo le ultime notizie provenienti dal web e soprattutto dall’esperienza diretta di alcuni utenti, sarebbe venuta fuori una nuova applicazione. Questa sarebbe decisiva al fine di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito da WhatsApp.

WAMR, questo il nome da tenere a mente, permette infatti tale pratica, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo. Potrete infatti scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background in modo che questa riesca a registrare le notifiche in arrivo con il relativo contenuto. Ora dunque sarà veramente difficile tenere nascosti alcuni segreti ma soprattutto rimangiarsi le parole dette.