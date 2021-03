La serie TV The Walking Dead, diretta da Frank Darabont, sta ormai giungendo alla conclusione. La serie si ispira ai fumetti di Tony Moore e Charlie Adlard e scritta da Robert Kirkman, che raccontano del mondo dopo un’apocalisse zombie che ha completamente distrutto la civiltà come la conosciamo.

Uno dei principali meriti della serie TV The Walking Dead è quello di aver riportato in auge il genere horror zombie; inoltre riesce anche a ritagliarli uno spazio nel mondo del piccolo schermo. Adesso però sembra che per la serie sia giunto il momento di giungere alla conclusione, dopo circa 10 anni di serializzazione. Ed ecco allora che tutti i fan della serie sono in palpitazione per vedere l’undicesima, e ultima, stagione della serie TV.

The Walking Dead: ecco quando arrivano i nuovi episodi

Nonostante non sia ancora stata rilasciata la conclusione della decima stagione, disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming Now TV, sono tantissimi i fan che sono già proiettati verso la fine dell’intera opera. Una conclusione annunciata e che non lascia spazio a tante fantasie; i fan che invece speravano che lo show potesse continuare ancora per qualche altra stagione dovranno dunque mettersi l’anima in pace.

Sulla serie Tv si è espresso anche Scott Gimble, CCO dell’universo di The Walking Dead di AMC Network. Ecco quanto dichiarato: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visone di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo“.