NOW TV è il servizio di contenuti in streaming di Sky che consente, a chi non è in possesso di un abbonamento satellitare, di accedere alla maggior parte dei contenuti del catalogo Sky e poter dunque visionare le migliori serie TV del momento, film, documentari e gli incontri sportivi più attesi.

Attualmente, NOW TV offre diverse soluzioni di abbonamento: Cinema, per accedere ad un catalogo di oltre mille film on demand al prezzo mensile di 9,99 euro; Entertainment, il pacchetto che offre l’accesso alle migliori serie TV del momento, Show e documentari al prezzo di 9,99 euro al mese; e l’offerta Cinema & Entertainment, al prezzo di 14,99 euro (il pacchetto più conveniente). I nuovi clienti possono però beneficiare di una settimana di prova gratuita del servizio, al termine della quale potranno stabilire se proseguire con l’abbonamento oppure no. A ciò si aggiunge l’offerta Sport con due diverse promozioni: 1 giorno di Sport al prezzo di 14,99 euro, e 1 mese di Sport al prezzo di 29,99 euro.

NOW TV, come interrompere subito l’abbonamento

Se sei un cliente NOW TV e ti sei ormai stancato di questo servizio, in questo articolo di spiegheremo brevemente come disdire il tuo abbonamento in modo semplice e veloce.

Per farlo, anzitutto occorre accedere alla tua area utente di NOW TV e selezionare la voce La mia offerta tra le opzioni disponibili. Qui avrai accesso al pannello di gestione del tuo abbonamento NOW TV e ti verranno mostrati i Ticket ai quali sei abbonato. Clicca sulla voce Modifica che appare accanto al Ticket e poi stabilisci la motivazione per la quale hai scelto di abbandonare il servizio. Fatto ciò, non ti occorrerà altro che confermare la tua volontà di interrompere il tuo abbonamento NOW TV ed il gioco è fatto.