A causa della pandemia da coronavirus, molte serie TV hanno posticipato le loro riprese. Tuttavia, Netflix è riuscita comunque a venire a capo della situazione, cercando di stare al passo coi tempi e non far rimanere a bocca asciutta milioni di telespettatori. Le situazioni spiacevoli di cui vi abbiamo parlato hanno toccato anche una serie TV molto importante come Stranger Things, la quale ha nettamente tardato le riprese della quarta stagione.

Ci eravamo lasciati con la terza stagione nel corso del 2019, con un finale davvero mozzafiato. È stata, di fatto, tra le stagioni più apprezzate dai fan della serie, in particolar modo per la sua dinamicità e per le sequenze narrative che, successivamente, sono diventate decisamente iconiche.

Stranger Things: ecco le ultime novità raccontate anche da uno dei protagonisti

Finalmente, dopo tutto questo tempo senza vere e proprie notizie, possiamo darvi degli inediti interessanti sulla quarta stagione. A portarceli è stato uno degli attori di punta, ovvero Finn Wolfhard. L’attore ha rivelato alcune cose al programma radiofonico della CBC “q con Tom Power“, ma è doveroso dire che il suddetto non si è sbilanciato più di tanto, non dando infatti degli spoiler.

Stando a ciò che dice l’attore, in Stranger Things 4 ci saranno delle atmosfere più dark, anche se ha comunque ammesso che ha pensato la stessa cosa mentre era in registrazione le terza stagione. Ha messo in evidenza, quindi, come le atmosfere saranno ancora più cupe, ed ha anche parlato delle tempistiche per realizzare la serie, le quali sono ancora in corso. Tuttavia, sappiamo che la serie tornerà entro quest’anno, ma non sappiamo ancora precisamente quando.

Lo scorso anno, la piattaforma californiana aveva fatto sapere che probabilmente la fiction sarebbe stata resa disponibile nei primi mesi del 2021. Anche se, in base a ciò che ci ha detto Wolfhard, le tempistiche potrebbero allungarsi ancora.