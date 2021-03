Il primo cellulare con Snapdragon 888 di Realme è qui. Abbiamo pensato che si sarebbe chiamato Realme Race, ma ha finalmente adottato una nomenclatura diversa ma nello stesso campo di gara: Realme GT.

Il Realme GT è il nuovo cellulare di fascia alta, con le ultime novità di Qualcomm, molta RAM, display AMOLED da 120 Hz e una batteria che, come potrebbe essere altrimenti dato il nome del terminale, si ricarica a tutta velocità.

Alta frequenza di aggiornamento e tripla fotocamera da 64 MP

Il Realme GT è il ritorno alla fascia alta classica del produttore, dopo il Realme X50 Pro con Snapdragon 865. Come punta di diamante per la fascia alta di Realme, include il meglio del meglio in molte delle sue sezioni.

Questo schermo ha una diagonale di 6,43, risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz . Come al solito, lo schermo occupa buona parte del frontale e incorpora la fotocamera frontale, perforata, in un angolo. Sotto la sua superficie c’è il lettore di impronte digitali.

Lo Snadpragon 888 di Qualcomm era ufficiale nel dicembre dello scorso anno, anche se fino ad oggi non lo abbiamo visto in troppi terminali. Uno di questi è il nuovo Realme GT. Abbiamo quindi le ultime novità in fatto di connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) oltre alla potenza dei suoi otto core fino a 2.84 GHz.

Lo Snapdragon 888 arriva ben accompagnato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, a seconda della versione, oltre a uno storage disponibile in due varianti: 128 GB o 256 GB. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo una capacità di 4.500 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Per la fotocamera, Realme ha optato per una configurazione più contenuta rispetto ad altri terminali, anche se sappiamo già che di più non è sempre meglio. Abbiamo una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un ultimo sensore da 2 megapixel per la fotografia macro.

Per i selfie, Realme GT incorpora la fotocamera frontale con una risoluzione di 16 megapixel e apertura f / 2.5 in un foro nello schermo. Il terminale dispone di NFC, altoparlanti stereo e jack per cuffie.