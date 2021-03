Honor è davvero impazzito. Il famoso marchio, originariamente di proprietà di Huawei, in occasione della festa della donna sta sferrando colpi da maestro. Infatti ha deciso di vendere i suoi prodotti con sconti fino al 70%. Ecco quali sono i prodotti migliori e come ottenerli.

Honor incredibili sconti: fino al 70% sull’acquisto dei suoi prodotti

Da oggi fino all’8 marzo 2021 è possibile sfruttare sconti incredibili su diversi prodotti Honor. Si parla addirittura del 70% di sconto. Questa azienda produce non solo smartphone ma anche tablet, computer, dispositivi indossabili e smart TV. Quindi una vasta selezione che può soddisfare i gusti di tutti e perché no, magari una necessità immediata.

Tutti i prodotti scontati si possono acquistare direttamente sulla pagina ufficiale di Honor. È buono ricordare che per ordini superiori ai 39,90 euro la consegna è gratuita.

Tra i vari prodotti ce ne sono alcuni che sono scontati anche del 74%. È il caso dell’Honor Watch Magic di prima generazione che di listino costerebbe 229,80 euro. Ora invece si può acquistare a soli 59,90 euro. In due varianti, la Moonlight Silver con l’elegante cinturino in pelle oppure la sportiva Meteorite Black. Questo smartwatch non ha nulla da invidiare agli altri della sua categoria. La sua struttura in acciaio inox Aisi 316L lo rende resistente anche all’acqua salata. Il display AMOLED con risoluzione 390 x 390 restituisce una grafica nitida in ogni dettaglio oltre a un’ottima luminosità. I suoi valori PPI lo fanno concorrere con i migliori smartphone di fascia alta. Senza contare i sensori che registrano i parametri vitali come la frequenza cardiaca, in modo preciso e affidabile.

Insomma è possibile acquistare questo indossabile di Honor top di gamma a un prezzo incredibile. Non è l’unico. Ecco tutti i migliori prodotti presenti nello store.

I migliori prodotti scontanti per categoria

Per quanto riguarda gli indossabili ci sono:

Watch Magic a 59,90 € anziché 229,80 €;

Honor MagicWatch 2 da 46mm a 139,90 € anziché 199,80 €;

da 46mm a anziché 199,80 €; Watch GS Pro a 169,90 € anziché 359,90 €;

a anziché 359,90 €; Honor Watch ES a 82,90 € anziché 179,90 €;

a anziché 179,90 €; Auricolari wireless Honor Magic a 79,90 € anziché 89,90 €.

Nella categoria smartphone segnaliamo:

Honor 9A a 79,90 € anziché 149,90 €;

a anziché 149,90 €; Honor 9X Pro da 256GB a 179,90 € anziché 249,90 €.

Infine della categoria notebook e tempo libero non ci si può lasciare sfuggire: