Sembra che Google voglia implementare una nuova tipologia di segnalazioni su Google Maps, il suo noto servizio di mappe e navigazione. La novità riguarda le segnalazioni per gli automobilisti.

Stiamo per la precisione parlando delle segnalazioni di incroci ferroviari, sicuramente un aiuto molto valido per gli automobilisti che hanno bisogno di percorrere una via scorrevole. Scopriamo maggiori dettagli.

Google Maps introduce le segnalazioni di incrocio ferroviario

L’immagine screenshot della nuova funzione è stata pubblicata da un utente Reddit e consiste nella segnalazione di un attraversamento ferroviario sulla strada che si sta percorrendo da parte di Maps. L’immagine mostra anche come Maps allega l’avvertimento di un possibile ritardo dovuto all’attraversamento segnalato.

Rimane quindi da capire se le segnalazioni arriveranno per tutte le tipologie di attraversamento ferroviario oppure per quelli che causano maggiori ritardi. La novità su Maps è stata segnalata da alcuni utenti residenti negli Stati Uniti, e non sappiamo se è attiva oppure arriverà nel breve anche in Italia.

Sicuramente la nuova funzione, come accade quasi sempre, arriverà ad alcuni utenti prima di altri, ma piano piano la vedrete apparire su tutti gli smartphone. Non ci resta che avere un po’ di pazienza per poterla provare. Vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.