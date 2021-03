Non è una novità e dopo le rimodulazioni di Vodafone ecco ora il turno per i clienti di WindTre. La scelta di aumentare alcune offerte fino a 2 euro in più sta facendo infuriare molti clienti. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo e quali sono le tariffe implicate.

WindTre aumenta alcune offerte fino a 2 euro in più

Dal 29 marzo 2021 alcune offerte dell’operatore telefonico WindTre subiranno un aumento di ben 2 euro in più. E non è tutto, perché queste rimodulazioni vedranno le tariffe implicate modificate in tutta la loro struttura. Saranno infatti sostituite con le offerte Super.

Ad esempio i clienti che avevano sottoscritto l’offerta WindTre Go 50 Top+ la vedranno trasformata in Super 70. In pratica se prima con 5,99 euro al mese avevano disponibili 50 Giga di traffico dati, dal 29 marzo avranno 20 Giga in più, ma dovranno anche pagare 2 euro in più.

Entrando nel dettaglio la nuova offerta rimodulata si chiamerà WindTre Super 70. Il piano comprenderà minuti illimitati, 200 sms e 70 Giga di traffico internet incluso sotto rete 4G. Tutto questo a 7,99 euro al mese. In un anno quindi un cliente, rispetto a prima, si troverà a pagare 24 euro in più.

WindTre sta comunicando a tutti i clienti l’aumento tramite sms, così che possano decidere per tempo se rimanere con l’operatore oppure no.

“Modifiche contratto: dal 29 Marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-lp. Diritto di recesso entro il 28/3 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso”.

Quali saranno le offerte coinvolte

Non è stata ancora ufficializza da WindTre questa rimodulazione sulla pagina dedicata del suo suo sito ufficiale. Di conseguenza non sono ancora chiare quali saranno le offerte oggetto di questo aumento.

Tuttavia chi ha ricevuto da WindTre l’sms sopracitato potrà decidere se esercitare il diritto di recesso scegliendo un’altra offerta oppure cambiando operatore secondo le solite istruzioni previste.