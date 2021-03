Anche nel mese di Marzo ci sono importanti occasioni da cogliere al volo per gli attuali clienti di TIM. Il gestore italiano, come oramai da prassi, non premia soltanto gli abbonati che attivano una nuova SIM, ma anche tutti gli utenti che hanno mantenuto alto il loro legame di fedeltà. Le migliori promozioni per questa fascia di pubblico sono relative alle soglie extra per i Giga internet.

TIM, anche a Marzo ci sono Giga illimitati a costi record

Molti abbonati di TIM potranno aggiungere soglie internet senza limiti all’attuale piano di consumi grazie ad una versione della tariffa xTe Giga illimitati.

Una prima iniziativa facente parte del novero delle promozioni xTe Giga illimitati è la Giga illimitati Black. I clienti che opzionano questo piano potranno aggiungere al loro piano tariffario già attivo la connessione internet illimitata sotto rete 4G. Previsto in questo caso un prezzo di 9,99 euro al mese.

La seconda alternativa a questa tariffa è ancora più vantaggiosa. Molti clienti di TIM potranno infatti attivare la Giga illimitati Green. Il piano in questione conferma le soglie di consumo senza limiti per la navigazione internet, ma prevede un prezzo mensile ancora più vantaggioso: soltanto 1,99 euro.

Agli utenti di TIM che scelgono queste iniziative sono chiese alcune condizioni da rispettare. In primo luogo le offerte sono valide solo per chi già ha un piano ricaricabile attivo. Il prezzo mensile delle tariffe internet si aggiunge al costo della propria ricaricabile di riferimento. Per quanto concerne l’attivazione, gli interessati possono verificare la disponibilità delle promozioni attraverso l’app ufficiale di TIM.