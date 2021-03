Il 2020 è stato un anno molto difficile anche per Netflix che, visti i molteplici disagi causati dalla pandemia globale di Covid-19, si è vista costretta a sospendere per lunghi periodi le riprese di Film e Serie TV. Ciononostante, però, il colosso Americano continua a lavorare duramente per poter rilasciare ogni mese dei contenuti nuovi i quali arricchiscono ulteriormente un catalogo pressoché illimitato. Il mese di Marzo 2021, dunque, non è da meno. Nel corso delle prossime settimane, verranno infatti rilasciate sulla piattaforma Statunitense ben tre nuove serie Televisive estremamente interessanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Netflix: in arrivo le serie The One, Sky Rojo e Country Comfort

The One. La coppia quasi perfetta (12 marzo)

“L’amore, e anche le bugie, prendono il volo quando un ricercatore che lavora sul DNA scopre come trovare il partner perfetto e crea un audace servizio di abbinamento.”

Se siete alla ricerca di un titolo che vi faccia riflettere sui rapporti romantici, La coppia quasi perfetta è in assoluto il titolo Netflix di Marzo 2021 che non potete perdervi.

Sky Rojo (19 marzo)

“Un tragico incidente in un bordello spinge tre donne con un passato difficile in una pazza fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi.”

Siete alla ricerca di un titolo Netflix ricco di azione, umorismo nero e tanta ma tanta adrenalina? Sky Rojo è in assoluto la serie televisiva che stavate aspettando.

Country Comfort (19 marzo)

“Quando la sua carriera va a rotoli, un’aspirante cantante country trova una nuova vita come tata per gli splendidi cinque figli di un affascinante vedovo.”

I contenuti per la famiglia di certo non mancano su Netflix ma Country Comfort è uno di quelli che non possono mancare nella vostra galleria personale.