Durante la mattinata di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, Iliad ha intenzione di realizzare un evento tramite il social network Clubhouse, in cui, tra i vari partecipanti, sarà presente anche il CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi.

Per chi ancora non lo sapesse, Clubhouse è un nuovo social su invito, lanciato nel 2020 e attualmente disponibile solo per utenti iOS, in cui, una volta effettuato l’accesso, vengono mostrate diverse stanze, create dagli utenti e visibili in base agli interessi e alle persone che si seguono durante la fase di iscrizione, all’interno delle quali vengono trattati svariati argomenti e in cui l’unica interazione possibile si effettua solo via audio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: previsto per oggi un evento su Clubhouse

Per quanto riguarda l’evento Iliad di oggi, che prenderà luogo all’interno di una room realizzata ad hoc sul suddetto social network e che avrà come titolo “Semplice come dire Rivoluzione”, esso durerà circa un’ora, ovvero dalle 9:30 alle 10:30, salvo cambiamenti. Al momento, seguendo il link che riporta alla schermata di accesso alla room di Iliad, non ancora attiva.

Su questa pagina, fino a qualche ora fa era presente questo messaggio: “Fare innovazione in Italia può essere complicato, ma questo non ha impedito a nuove realtà di nascere mettendo in discussione vecchie regole. L’importante è partire sempre da una buona idea“.

Iliad, che ha deciso di sponsorizzare l’evento tramite una storia Instagram visibile sul suo profilo ufficiale, ha comunicato che, oltre a Benedetto Levi, saranno virtualmente presenti anche Andrea Scotti (co-founder e CEO di Freeda Media & Superfluid), Davide Dattoli (co-founder e CEO di Talent Garden) e Diletta Parlangeli (giornalista e conduttrice di Rai Radio 2 e RaiPlay).