Al giorno d’oggi, sono davvero tante le app disponibili mirate a potenziare qualche tipo di abilità o ad impararne di nuove che ci aiutano a gestire in maniera sempre più efficace qualsiasi situazione della vita quotidiana. Dunque, ora che possiamo fare davvero tutto con il cellulare, non possiamo non parlare di 7 app davvero molto interessanti per chi è amante delle arti marziali.

App da scaricare: se ami le arti marziali, non puoi perdere queste 7 app

Karate Training

Come ben sappiamo, il karate non è solo un’arte marziale, ma anche un’ottima disciplina per imparare la difesa personale. Tramite quest’app si possono realizzare delle routine settimanali per apprendere al meglio le tattiche di chi pratica questa disciplina. L’app è gratis ed è disponibile sia per i dispositivi iOS che Android.

Aikido MA

Tramite questa disciplina puoi canalizzare al meglio la tua energia e gestire meglio la tecnica, ma l’obiettivo primario è quello di sconfiggere l’avversario e migliorare la propria difesa personale. Con quest’app puoi partire dalla base per poi arrivare a dei concetti più avanzati e articolati.

Di fatto, è risaputo che imparare tecniche di arti marziali non migliora solo le abilità fisiche ma anche quelle mentali, come memoria e concentrazioni, qualità che sono molto utili durante la vita quotidiana.

Tae Kwon Do Martial Arts

Non è facile difendersi da qualcuno che ti attacca per strada, ma quest’app può aiutarti ad essere preparato mostrandoti 10 modalità comuni di attacco e spiegandoti come affrontarle. Nell’app trovi consigli utili su come imparare movimenti specifici tramite video e immagini passo passo.

Bjj Jiu Jitsu for the street

Nel caso in cui sei interessato a difenderti da attacchi con o senza armi, questa è l’app che fa per te. Ci sono video dettagliati su situazioni di vita reali con istruzioni semplici che ti aiutano ad imparare tecniche per immobilizzare o saper ricevere gli attacchi nel minor tempo possibile.

Ninjutsu Free

Il Ninjutsu è una bellissima disciplina che comprende diverse tecniche usate dai ninja giapponesi e tanto altro. Grazie a questa app si trovano dei bellissimi video tutorial che sono in grado di rendere semplice un’arte marziale difficile. La versione base dell’app è gratuita, ma se ti dovessi appassionare c’è anche la versione a pagamento.

Marine Martial Arts

Grazie a quest’app, potrai avere a disposizione un allenamento nello stile dei marine degli Stati Uniti. Potrai accedere ad un manuale di allenamento per scoprire segreti e combattimenti con due o più avversari.

Kung Fu Sounds

Infine, inseriamo anche quest’app che non insegna nessuna disciplina, ma riproduce i suoni di due persone che combattono, inclusi anche i rumori provocati dai punti e grida, nel completo stile Bruce Lee. Possiamo trovare in essa fino a 20 suoi diversi di lotta che provengono da film di Kung Fu.