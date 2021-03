Android 12 è in procinto di approdare sui device del robottino verde a partire dai premiati Pixel Phone di Google che per primi beneficeranno del nuovo livello UI e delle funzionalità specifiche studiate per massimizzare l’esperienza utente. Nono sono da meno i dispositivi della famiglia Xiaomi e di Redmi che sono stati inseriti nella seguente lista. Ad essi spetta il privilegio di accedere alla MIUI 13 con tutte le eccellenti novità loro riservate.

Android 12: grandi novità in arrivo, ora anche per questi Xiaomi, Redmi ed altri

Sono grandi le news in arrivo per tutta una serie di dispositivi dichiarati compatibili con la nuova versione di aggiornamento Android. Nuovi schemi colore, nuove forme e nuove funzionalità accompagneranno la clientela per l’anno a venire.

Nell’attesa di avere ulteriori delucidazioni in merito al changelog della build in arrivo si comunica l’elenco dei device idonei alla MIUI 13 che per certi versi pareggia il conto con l’esperienza stock dell’OS made by BigG. Si vocifera di nuovi strumenti di condivisione del WiFi e di una VPN Free che consenta di navigare anonimi.

Xiaomi

Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom), Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent-Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition

Redmi

K30 4G, K30 5G, K30 Racing, K30i, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S, K20 Pro, K20 Pro, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro

Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9C, 9C NFC, 9i, 8, 8A, 8A Dual (Pro)

POCO

F2 Pro

X3, X3 NFC, X2

M3, M2, M2 Pro

C3

Black Shark