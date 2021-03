eBay: la bizzarra truffa della Playstation 5 che sta girando sulla piattaforma

La PlayStation 5 ha fatto impazzire uomini e donne di tutto il mondo per via della sua scarsa disponibilità. A tal proposito è nata la speculazione di bagarini e privati su eBay (anche conosciuti come scalper) che si affrettano ad acquistare tutti i pezzi sul mercato per poi rivenderli ad un prezzo nettamente superiore. Per far ciò si servono di bot automatici che possono però essere ingannati. Scopriamo cosa è successo a questi ultimi.

eBay: la frode paradossale che inganna i bot

Da mesi si aggirano su eBay svariate aste riguardanti le PlayStation 5 o i migliori componenti hardware a prezzi stracciati. L’ironia del caso, ha voluto che nascessero paradossalmente ulteriori truffe in grado di prendersi gioco dei bot. La descrizione lo parla chiaro: «Se si acquista questo prodotto si riceverà solamente una foto, questo articolo è stato messo in vendita per i bot che acquistano in automatico. Non acquistare se sei una persona vera» scrive un’inserzione sulla scheda video MDI RTX 3080 in offerta “Compralo subito” a 700 euro. In questo modo il bot si appronterà all’acquisto ritrovandosi con un semplice foglio A4 in mano.

eBay è però intervenuto per evitare problemi e sta tentando di eliminare questo tipo di truffe dal proprio elenco di aste. «Condanniamo chi sta cercando di fuorviare altri utenti. Stiamo rimuovendo tutte le offerte di questo tipo dal nostro marketplace e adotteremo le misure appropriate contro i venditori. Per qualsiasi acquisto, ma soprattutto per articoli a prezzo elevato o molto richiesti, gli acquirenti devono prestare attenzione e leggere attentamente la descrizione dell’annuncio. Chi riceve un articolo non conforme alla descrizione ha diritto a un rimborso tramite la nostra Garanzia di rimborso eBay, a condizione che abbiano completato la transazione sulla piattaforma eBay» scrivono dalla piattaforma di aste online.