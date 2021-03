In un anno molto speciale, LG ha deciso di presentare il primo pannello OLED da 42 pollici, probabilmente la più piccola Smart TV OLED mai creata. Anche se molto sperata, questa novità per alcuni esperti non è destinata a diventare una tendenza.

Tutti i dettagli sulla smart TV OLED

Sempre più brand hanno deciso di investire in questa tecnologia, rendendola molto più abbordabile e, grazie alle ultime tecnologie, i diodi si stanno restringendo a tal punto che è effettivamente possibile creare opzioni con un volume di viaggio inferiore rispetto al passato, caratterizzando Pannelli OLED mai più piccoli di 48 pollici.

Essendo diventato un vero e proprio standard, il formato da 48 pollici ha infatti riscosso un grande successo alla sua introduzione relativamente recente. Nonostante la mossa di LG di ridurre ulteriormente le dimensioni dei pannelli sembrerebbe destinata a ritagliarsi una nuova fetta di mercato, sembra non esserci spazio per soluzioni ancora più piccole, come il 32 pollici.

A questo proposito, Paul Lee, capo della divisione ricerca di Deloitte, azienda specializzata in analisi e consulenza, ha spiegato che “le persone sono abituate ad aspettarsi schermi sempre più grandi e anche ad aspettarsi una qualità dell’immagine sempre migliore. “ Lee ha poi affermano che“ dover passare a schermi più piccoli sarebbe un trade-off. Quindi, non mi aspetto che ci sia un’ondata di schermi molto più piccoli e mi aspetto che gli schermi continuino in media, solo per aumentare di dimensioni “.

Una posizione molto chiara che si riflette anche nell’offerta multimediale, in quanto i programmi TV sono sempre più ottimizzati per alte risoluzioni e dimensioni più generose. In questo contesto, quindi, produrre pannelli di fatto non ottimizzati per la fruizione della maggior parte dei contenuti potrebbe anche minare l’ormai altissima reputazione di questa tecnologia. Scendere sotto la soglia dei 42 pollici mantenendo una risoluzione 4K sarebbe infatti molto complesso a causa delle dimensioni delle singole unità che compongono i pixel su questo tipo di pannelli.