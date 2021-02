WindTre ha già comunicato ai clienti che a marzo 2021 arriveranno nuove modifiche per i clienti ex 3 Italia, ma questa non è l’unica novità in arrivo: a partire dal 29 marzo, infatti, alcuni clienti con possessori di SIM WindTre vedranno un cambio unilaterale della contratto per aumento del prezzo mensile di 2 euro.

Ecco tutti i dettagli

Coloro che sono diventati clienti WindTre con WindTre Go 50 Top + offerta a 5,99 euro al mese, si attiverà automaticamente la tariffa “Super”, che alzerà il costo a 7,99 euro al mese ma garantirà illimitato minuti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 70 gigabyte di traffico dati 4G o 20 gigabyte in più rispetto all’offerta originale.

L’SMS di notifica inviato ai clienti interessati è il seguente: “Modifiche al contratto: dal 29 marzo 2021, la tua offerta passa a Super 70 per motivi finanziari legati all’utilizzo del tuo piano attuale. Hai a disposizione minuti illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 € al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1GB aggiuntivo per 0,99 euro al giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta cliccare su windtre.it/super-lp. Diritto di recesso entro il 28/3 con A / R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penalità. Per info sul recesso vai su windtre.it/recesso “ .

Non si sa se saranno coinvolte anche altre offerte, visto che l’operatore telefonico non ha ancora comunicato ufficialmente tale rimodellamento sul sito ufficiale. In ogni caso, i clienti WindTre potranno esercitare il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS in questione.

Inoltre, a partire dal 21 marzo 2021, WindTre bloccherà per impostazione predefinita tutti i servizi VAS su tutte le SIM attive.