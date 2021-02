La Casa di Carta: dopo mesi arrivano delle novità sulle stagioni 4, 5 e 6

La Casa di Carta ha resistito ai tempi di pandemia e, dopo il lockdown mondiale che ha bloccato tutte le riprese, è pronta per ripartire con delle nuove puntate. A dimostrarlo vi sono i social, sui quali gli attori del cast hanno pubblicato dei post super incoraggianti.

I primi a lanciare la notiziona sono Pedro Alonso ed Alvaro Morte nei panni di Berlino e Il Professore. I due attori, sorridenti, confermano in uno scatto in bianco e nero che la quinta serie si farà.

E addirittura, Jesus Colmenares, ha dichiarato il possibile arrivo della sesta stagione! Nel frattempo scopriamo tutte le novità sulla season 5.

La Casa di Carta: data d’uscita, trama e nuovo cast

Lo spoiler giunge direttamente dal profilo social spagnolo della serie, il quale ha dichiarato che le riprese sono già finite.

Prima di parlare della nuova stagione de La Casa di Carta, facciamo un veloce salto nel passato. Come si era conclusa? Il Professore era stato smascherato dall’ispettrice, chiudendo la stagione in bellezza con la scena che più ci ha fatti tremare. Sierra è pronta ad ucciderlo, ma riuscirà a premere il grilletto? Noi non crediamo possa accadere davvero. Al contrario, è più probabile che l’intervento della donna possa essere a favore della banda.

La quinta stagione di La Casa di Carta potrebbe essere caratterizzata da nuovi colpi in America Latina o Usa e, grazie ad uno spoiler dato per sbaglio dall’attrice, sembrerebbe che Sierra non sarà più incinta.

Il cast è confermato e ritroveremo tutti gli interpreti de La Casa di carta 4: Álvaro Morte, Najwa Nimri, Miguel Herrán, Úrsula COrberó, Jaime Lorente, Ester Acebo, Luca Peres, Darko Peric, ROdrigi De la Serna, Hovik Keuchkerlan, Belén Cuesta ed Enrique Arce.