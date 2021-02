Comet è indiscutibilmente una delle poche aziende in Italia con la quale gli utenti possono dormire sonni tranquilli, ovvero essere sicuri di poter accedere ad alcuni dei migliori prezzi in circolazione, applicati magistralmente su smartphone di ultima generazione.

Uno dei suoi punti forti è sicuramente l’ampia disponibilità sul territorio, a differenza di quanto vediamo spesso da Euronics o Trony, in questo caso gli ordini potranno essere completati ovunque in Italia, con acquisti anche sul sito ufficiale aziendale. Per coloro che decideranno di sfruttare l’e-commerce, è prevista comunque la spedizione gratuita presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa complessivi (come somma di più prodotti).

Comet: tantissimi sconti per tutti i gusti

I prodotti in promozione da Comet sono davvero moltissimi, partono da un buon Apple iPhone 12 di ultima generazione, lo smartphone che tutti vogliono, ma che per molti è irraggiungibile in termini di prezzo di vendita. Grazie al volantino corrente sarà possibile acquistarlo a 849 euro, con annessi 64GB di memoria interna e versione sbrandizzata.

Coloro che invece vorranno puntare verso un modello con sistema operativo Android, troveranno pane per i propri denti nello Xiaomi Mi 10T Pro, ma anche nel Vivo X51 5G, i cui prezzi comunque non superano i 699 euro.

Questo è parte di ciò che vi aspetta direttamente da Comet, se siete interessati a conoscere da vicino il volantino, dovete comunque aprire questo link e collegarvi al sito ufficiale dell’azienda stessa.