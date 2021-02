Nick Read potrebbe essere il destinatario di un tempismo fortunato. L’amministratore delegato di Vodafone ha confermato mercoledì il suo piano di elencare l’unità infrastrutturale Vantage Towers a Francoforte il mese prossimo. Lo spin-off dovrebbe sbloccare valore e ridurre il debito, ma offre anche a Read un posto in meno per nascondersi da investitori frustrati. Fortunatamente, il cuore delle operazioni europee del gruppo potrebbe girare l’angolo appena in tempo.

Read merita credito per aver portato a termine l’IPO di Vantage, che trae vantaggio dalla forte domanda degli investitori per le infrastrutture di telecomunicazione e dai suoi flussi di cassa affidabili legati all’inflazione. L’unbundling consente a Vantage di svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del settore, finora guidato dalla rivale Cellnex Telecom.

Altro punto a favore è la possibilità di ridurre il debito di Vodafone, che a fine settembre ammontava a 42.000 milioni di euro. Nell’anno fino a marzo, Vantage ha generato un EBITDA proforma di 730 milioni, inclusi i canoni di locazione. Supponendo che questo cresca del 5% e applicando un multiplo in stile Cellnex di 22 volte, Vantage avrà un valore aziendale di 17 miliardi di euro. Ciò include probabilmente 3 miliardi di dollari di debito trasferito dalla sua madre. Se Vodafone diventerà pubblica con una quota del 30%, intascerà 4.000 milioni per rafforzare il proprio bilancio.

Dopo l’IPO, la società avrà, ad esempio, una partecipazione del 70% in Vantage e una partecipazione del 60% in Vodacom, una sussidiaria focalizzata sull’Africa da 15,5 miliardi di dollari (12,7 miliardi di euro). Deducendo il debito di queste filiali, l’impero di Read diventa un’azienda di servizi europea con un valore aziendale di 58 miliardi di euro, secondo i nostri calcoli.

Bisogna riconoscere che si tratta di un valore considerevole. Ma con un indebitamento netto di 3 volte l’Ebitda, Read non potrà permettersi grandi acquisizioni. E con una valutazione di solo 5 volte l’ebitda dell’unità europea, gli investitori non si aspettano una grande crescita, il che non sorprende vista la contrazione dell’8% del fatturato del gruppo dal 2017.

È qui che entra in gioco il tempismo. I risultati recenti per i tre mesi fino a dicembre hanno rivelato risultati positivi, soprattutto in Germania. I ricavi dei servizi nel più grande mercato di Vodafone sono cresciuti dell’1%, rispetto a una contrazione dello 0,1% nei tre mesi precedenti.

Se si tiene conto della ripresa delle entrate del roaming (roaming) quando gli europei viaggiano di nuovo, questo tasso di crescita potrebbe facilmente raddoppiare. Il lancio delle nuove connessioni 5G superveloci quest’anno potrebbe fornire ulteriore supporto alle entrate. La lettura potrebbe finire per godersi un po’ di calore.