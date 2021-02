Con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera partirà una grande stagione di eventi in casa Sky. Sui canali della tv satellitare, dopo il ritorno di Champions League ed Europa League, a breve gli abbonati potranno gustarsi i primi gran premi di Formula 1 e MotoGp. Tutto ciò senza dimenticare l’appuntamento più importante: Euro 2021 nel prossimo mese di Giugno. Per l’occasione gli appassionati di sport e calcio che non vorranno perdersi un appuntamento potranno anche contare sulle offerte streaming di Sky.

Sky, tornano le grandi esclusive calcio e sport: questi i costi di NOW TV

Sky sta puntando molto sulla sua piattaforma NOW TV. il servizio nel corso degli ultimi mesi si è accreditato come grande punto di riferimento nel campo dell’intrattenimento televisivo ed è oggi la vera alternativa allo streaming IPTV ed alle sue tecnologie. Grazie alla compatibilità con più dispositivi, NOW TV è disponibile sia su smartphone, che su tablet, smart tv, pc, console per videogiochi.

Il fattore dei costi è molto importante. Con il servizio streaming di Sky gli utenti andranno a risparmiare rispetto ad un regolare abbonamento per la tv satellitare. Il pacchetto per sport e calcio, ad esempio, avrà un prezzo fisso mensile di 29,99 euro.

Le sorprese di NOW TV non terminano qui. Gli utenti, infatti, potranno attivare allo stesso modo anche ticket per altri pacchetti, tra cui Cinema, Intrattenimento e Serie tv. Singolarmente, ognuno di questi ticket con i contenuti originali Sky ha un costo di 9,99 euro al mese. Per la visione congiunta dei tre pacchetti la spesa mensile è di 19,99 euro.