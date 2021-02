Nel mondo delle piattaforme di streaming Netflix può sicuramente considerarsi la grande apripista. Anche per questo le sue serie sono spesso tra le più richieste. Inoltre la grande varietà di scelta offerta dalla piattaforma offre praticamente a chiunque la possibilità di trovare il programma più adatto ai propri gusti. Complice anche il lockdown causato dalla pandemia molte delle serie di punta di Netflix sono entrate nel cuore degli spettatori.

Tra questi alcune sono particolarmente amate e in molti si chiedono quale possa essere il loro futuro; parliamo nello specifico di Black Mirror, Elite e Suburra. Queste tre serie targate Netflix sono sicuramente tra le più amate dagli spettatori che adesso attendono novità su eventuali nuove stagioni. Scopriamo insieme il futuro di questi show.

Netflix: Suburra, Black Mirror ed Elite

Per quanto riguarda Black Mirror, la serie cyberpunk che affronta il tema delle nuove tecnologie applicate alla vita quotidiana, non arrivano buone notizie. L’autore Charlie Brooker ha infatti deciso di mettere un punto, anche in modo piuttosto brusco, al programma. Sono dunque poche le speranze di veder tornare una delle serie che ha lanciato Netflix nell’immaginario collettivo.

Per quanto riguarda Elite invece gli appassionati possono gioire. La serie TV, di origine spagnola, lancerà i nuovi episodi con tutta probabilità entro la fine del 2021. Passiamo infine a Suburra; la serie tutta italiana è giunta alla conclusione ma in molti sperano di poter assistere a nuove storie con protagonisti Spadino e Aureliano. Per la loro felicità potrebbe presto arrivare uno speciale Spin-off ad approfondire il mondo malfamato che ambientato nelle strade della Capitale.