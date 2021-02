Gli anime non sono mai stati così famosi o apprezzati a livello globale, uno sdoganamento permesso anche proprio dalle piattaforme di streaming mainstream come Netflix. Proprio quest’ultima non è nuova a progetti originali dedicati a questo tipo di stile di animazione. Sono stati prodotti contenuti che hanno fatto felici molti fan e presto ne faranno felici altri.

Netflix si sta imbarcando proprio in un nuovo progetto, forse…anzi no, sicuramente il più strano finora mai partorito. Un anime basato su Terminator e a produrlo non sarà uno studio qualunque, ma uno studio definibile tranquillamente leggendario, Production I.G.. Per chi non la sapesse è famoso per lo sviluppo, tra le altre cose, di Ghost in the Shell.

Netflix: l’anime di Terminator

Fa strano sottolineare quanto sia strano tutto questo visto che poco fa Netflix ha annunciato insieme a Valve l’arrivo di un anime basato su l’universo di Dota 2, un qualcuno che nessun giocatore del suddetto MOBA si aspettava e infatti le reazioni sui forum dedicati sono state molto scomposte, in senso positivo però. In questo caso la produzione è affidata a un altro studio famoso, MIR ovvero il responsabile di The Legend of Korra.

Sarà interessante vedere come intendo trasporre una serie di film Terminator in una serie anime. Al momento purtroppo non si sa niente, ma proprio niente. Oltre al fatto che verrà creato dal sopracitato studio, si sa che il progetto verrà guidato da Mattson Tomlin il quale ha già lavorato per Netflix. C’è da dire che la compagnia sta mostrando molto coraggio nell’investire in contenuti del genere che potrebbe fallire con poco. Staremo a vedere appena si sarà di più.