La prima parte della quinta stagione di Lucifer è disponibile in questo momento su Netflix, con la seconda metà in arrivo.

Tutte le novità sulla seconda parte della 5 stagione

La notizia che la quinta stagione stava arrivando è stata annunciata nel giugno 2019, ma è stata agrodolce, con i fan dello show che hanno detto che sarebbe stata la sua uscita finale (non preoccuparti, ora sappiamo che non lo è)

“Siamo così incredibilmente grati a Netflix per aver resuscitato il nostro spettacolo la scorsa stagione, e ora ci permette di finire la storia di Lucifer alle nostre condizioni”, hanno detto gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich.

Modrovich ha condiviso una lettera ai fan su Twitter in cui si rivolgeva alla notizia (o alla convinzione, dovremmo dire, ora che è stata rimessa in servizio) che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima: “Anche se ci sentiamo tristi quanto molti di voi lo fanno questa meravigliosa corsa sta volgendo al termine, una lotta non cambierà le cose in questo momento.

“L’intera ragione per cui hanno deciso di annunciare che era la nostra quinta e ultima stagione contemporaneamente è perché sanno quanto siano devoti e appassionati i nostri fan e volevano dare a tutti voi tanto tempo quanto loro per accettare ed elaborare la notizia. E di questo siamo incredibilmente grati “.

Il 23 giugno, Netflix ha sorpreso i fan con la rivelazione che Lucifer sta per tornare con una sesta stagione. La notizia è arrivata tramite Twitter, che ha confermato che la sesta sarà l’ultima stagione finale.