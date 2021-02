La diffusione di varianti di coronavirus altamente contagiose sta accelerando in Europa, superando un lancio di vaccini già lento e costringendo i governi ad estendere e possibilmente inasprire le restrizioni alla società civile e alle imprese per prevenire un nuovo aumento di infezioni prima della fine dell’inverno della regione.

Una carenza di vaccini nell’Unione europea – solo il 4,8% degli europei è stato vaccinato dalla fine di dicembre – significa che il continente non ha nemmeno iniziato la corsa contro le mutazioni virali che secondo molti esperti definiranno la politica sanitaria nei prossimi mesi e anni.

La maggior parte dei paesi europei sta sperimentando un costante calo delle infezioni dopo mesi di blocchi, tuttavia la diffusione delle nuove varianti identificate per la prima volta nel Regno Unito, in Sud Africa e in Brasile, note rispettivamente come B.1.1.7, B.1.351 e P.1 —Si sta accelerando, il che significa che questi virus stanno rapidamente guadagnando terreno sotto copertura dal numero complessivo in calo.

Si ritiene che le tre varianti attualmente in circolazione in Europa siano più facilmente trasmissibili e potenzialmente più pericolose del patogeno originale che costituisce ancora la maggior parte dei casi in Europa. Ci sono anche prove crescenti che alcuni ceppi potrebbero essere meno sensibili ai vaccini attualmente autorizzati nella regione, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La variante identificata per la prima volta in Gran Bretagna rappresentava il 96% dei campioni virali esaminati in tre grandi laboratori in Inghilterra all’inizio di febbraio, rispetto a poco più di un terzo all’inizio di dicembre, secondo il governo del Regno Unito.