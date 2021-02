La lista di applicazioni Malware in circolazione è sempre in costante aggiornamento, gli hacker e i truffatori non dormono mai e ovviamente sfruttano ogni risorsa disponibile, tra cui anche le app da distribuire nel Play Store di Google, il quale, nonostante i costanti controlli portati avanti per mantenere sempre il massimo tasso di sicurezza, alcune volte non riesce a trovare tutte le uova marce nel cesto, lasciando circolare quale app malevola per qualche ora, tempo sufficiente a farla finire sui device di milioni di persone.

Queste app malware generalmente sono dei piccoli software camuffati da applicazioni dagli usi abbastanza leggeri, le quali però, una colta installate e ottenuti i permessi necessari, iniziano il loro lavoro di phishing, rubando i dati che avete sul cellulare in tutti i modi, attraverso falsi banner di accesso oppure copiando tutto ciò che è salvato.

Se avete una di queste app nel vostro dispositivo, vi consigliamo vivamente non solo di disinstallare tutto, ma anche di procedere effettuando un hard reset del dispositivo in modo da eliminare ogni possibile codice malevole integrato.

Le app malware