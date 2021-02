WhatsApp: è arrivata l'ora di scoprire i messaggi eliminati di proposito, ecco l'app

Una delle funzionalità che più ha rivoluzionato WhatsApp nel profondo durante gli ultimi anni è quella arrivata quattro anni fa. Stiamo parlando della possibilità di eliminare un messaggio anche dopo averlo inviato e recapitato al destinatario effettivo.

La feature in questione offre infatti un opportunità che da sempre gli utenti avrebbero voluto. È capitato un po’ a tutti di inviare un messaggio e di pentirsene, sia perché è cambiato il pensiero, sia perché c’è stato uno scambio di persona. Ora, o meglio da quattro anni a questa parte, c’è l’opportunità di rimangiarsi letteralmente le parole. Chiaramente questa situazione ha una doppia faccia proprio come una medaglia: se vi trovate ad eliminare il messaggio prima che il destinatario lo legga, potrete passarla liscia, mentre se il destinatario ha già letto non potrete fare altro che rassegnarvi. Anche gli utenti che si ritrovano un messaggio cancellato nella chat su WhatsApp possono inoltre essere pervasi dal dubbio.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potrete recuperare tutti i messaggi eliminati

Sono ormai mesi che non si parla d’altro: la soluzione per recuperare i messaggi eliminati di proposito nella chat su WhatsApp è stata trovata. Questa esiste in relazione ad una nuova applicazione, la quale risulta essere di terze parti.

Potrete scaricarla sul vostro smartphone e lasciarla attiva in background, in modo da fargli compiere il proprio lavoro. WAMR, questo il nome, sarà in grado di registrare le notifiche in entrata con il relativo contenuto. In questo modo potrete in ogni momento recuperare i messaggi eliminati dalla chat.