WhatsApp: nasce ufficialmente WAMR, l'app che recupera i messaggi eliminati

Da ormai tre anni gli utenti WhatsApp possono avere a disposizione una funzionalità che permette loro di eliminare i messaggi anche dopo l’invio. Ciò comprende dunque la possibilità di rimangiarsi letteralmente le parole, ottenendo dunque risvolti diversi da quelli che sarebbero stati.

In questo modo molte persone hanno salvato i loro rapporti e svariate situazioni che si sarebbero di certo inasprite. La funzionalità in questione offerta da WhatsApp permette anche di evitare lo scambio di persona, quando magari un messaggio vene inviato ad un utente piuttosto che ad un altro. Allo stesso tempo però sono numerosi gli utenti che vorrebbero riuscire a capire cosa ci sia scritto in quei messaggi che periodicamente ritrovano cancellati in chat. Stando a quanto riportato, esisterebbe una funzione molto semplice da utilizzare che sarebbe stata scoperta da poco.

WhatsApp: nasce la nuova applicazione gratuita che permette di recuperare i messaggi cancellati di proposito

Secondo le ultime notizie arrivate tramite il web, gli utenti avranno l’opportunità di recuperare i messaggi cancellati di proposito. E’ nata infatti una nuova applicazione che prende il nome di WAMR, la quale offre proprio quest’opportunità.

Basta semplicemente scaricare il contenuto e lasciarlo attivo in background sullo smartphone. In questo modo WAMR monitorerà la situazione, registrando dunque il contenuto delle notifiche che in questo caso saranno salvate in maniera indelebile nello smartphone stesso. Tutto ciò è possibile in maniera totalmente gratuita, semplicemente scaricando l’applicazione dal web. Fino ad ora sono arrivati solo feedback positivi in merito, per cui non ci dovrebbero essere problematiche di nessun genere.