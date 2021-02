Apple ospiterà l’Apple Watch Activity Challenge, un nuovo premio per celebrare la Giornata internazionale della donna a marzo. La Giornata internazionale della donna viene celebrata ogni anno l’8 marzo in tutto il mondo come punto focale per i diritti delle donne.

Come completare il nuovo premio?

La Sfida attività apparirà come un avviso agli utenti di Apple Watch nei giorni precedenti l’evento. Per vincere il premio per la Giornata internazionale della donna, gli utenti di Apple Watch dovranno completare un allenamento di qualsiasi tipo della durata di almeno 20 minuti.

Questo può variare da una sessione di yoga di 20 minuti a una corsa di 20 minuti con l’app Allenamento o qualsiasi app che registra gli allenamenti nell’app Salute.

Una nuova ricompensa

Gli utenti di Apple Watch che vinceranno il premio sbloccheranno anche una serie di cinque adesivi animati per Messaggi e FaceTime. Non è la prima volta che negli ultimi anni abbiamo visto Apple offrire premi di attività simili per la Giornata internazionale della donna, con la stessa sfida di allenamento di 20 minuti.