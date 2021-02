Android 12 è la nuova versione del sistema operativo annunciata da mamma Google e pronta al rilascio per una lunga lista di smartphone ora in attesa. Sicuramente arriverà per gli esemplari che sono indicati nell’elenco che segue queste prime righe.

Il nuovo OS si proporrà ovviamente con incredibili novità sia sul fronte puramente estetico che dal punto di vista delle funzionalità specifiche con nuove possibilità sul fronte della gestione privacy e notifiche di sistema. Ecco cosa ci riserverà l’inedita build in rilascio da Mountain View ed in attesa di personalizzazione da parte di società esterne come Xiaomi che ultimamente ha iniziato a parlare già di MIUI 13.

Android 12: nuove funzioni in arrivo per questi telefoni privilegiati

Saranno Samsung, Google e OnePlus le prime compagnie internazionali ad intervenire in merito al tema Android Update. La sudcoreana conta su un ingresso in scena riservato a ben 38 modelli con Google impegnata nell’applicazione dell’aggiornamento per i suoi Pixel Phone e la cinese sui nuovi modelli con l’esclusione di alcuni grandi nomi. Nel particolare abbiamo:

Samsung

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20

Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+ 5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

Google

Tutti gli smartphone serie Pixel a partire dalla generazione 3 fino alla recente 4A 5G

OnePlus

OnePlus aggiorna i suoi 8 ed 8T unitamente alle revisioni Pro, Nord N10 5G, Nord N100, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro.