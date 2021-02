Vodafone resta uno dei punti di riferimento nel campo della telefonia mobile anche in questi ultimi giorni di Febbraio. Il provider inglese guarda sempre con particolare interesse agli utenti che sono interessati al cambio della loro scheda SIM. Per questa fascia di clienti, il gestore mette a disposizione la tariffa low cost, Special 70 Giga.

Vodafone, la grande tariffa con costi da ribasso e 70 Giga internet

Il pacchetto di consumi previsto con la Special 70 Giga è particolarmente ricco. Gli abbonati avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 7,99 euro.

Gli utenti di Vodafone che scelgono di attivare la Special 70 Giga dovranno aggiungere al costo previsto per il rinnovo mensile anche un extra per l’attivazione. Il costo una tantum per il rilascio della scheda SIM sarà di 10 euro.

La Special 70 Giga prevede una serie di condizioni legate all’attivazione. Tutti i nuovi clienti di Vodafone dovranno in primo luogo impegnarsi ad effettuare la portabilità della rete da altro provider. Pertanto, la tariffa si rivolger esclusivamente agli ex abbonati del gestore inglese o agli attuali clienti di TIM, WindTre o Iliad.

Importanti anche le condizioni legate al metodo di attivazione. La promozione low cost sarà disponibile solo ed esclusivamente negli store vendita ufficiali di Vodafone in Italia e non attraverso i canali online. Per i nuovi clienti è garantita assenza di rimodulazioni di costi nel primo semestre.