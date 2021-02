Negli ultimi giorni il colosso Realme ha lanciato in India due nuovi dispositivi, stiamo parlando di Narzo 30A e il Narzo 30 Pro 5G. Il primo smartphone appartiene alla fascia economica, mentre il secondo è di fascia media ed è l’ultimo modello dell’azienda dotato anche della tecnologia 5G.

Il Realme Narzo 30A sarà disponibile in India presso Flipkart e i punti vendita fisici a partire dal 5 marzo. Scopriamo insieme le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi.

Realme ha appena presentato i nuovi Narzo 30A e Narzo 30 Pro 5G

Realme Narzo 30A dispone di uno schermo da 6.5 pollici in risoluzione HD Plus e luminosità fino a 570 nit, un processore Octa Core MediaTek Helio G85 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2, 3/4 GB di memoria RAM e 32/64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB attraverso una MicroSD. La fotocamera posteriore presenta due sensori rispettivamente da 13 e 2 megapixel, mentre quella frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo è Realme UI basata su Android 10.

Il fratello maggiore, Narzo 30 Pro 5G presenta invece un display da 6.5 pollici in risoluzione Full HD + con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Octa Core (4 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 4 x 2 GHz Cortex-A55 CPU) MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) 7nm con 6/8 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna espandibile con MicroSD. La fotocamera posteriore è composta da tre sensori, da 48/8 e 2 megapixel. La fotocamera anteriore è invece composta da un sensore da 2 megapixel.

Realme Narzo 30A 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna – Rs. 8.999 circa 100 euro, Realme Narzo 30A 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna – Rs. 9.999 a circa 113 euro. Il Realme Narzo 30 Pro 5G invece sarà disponibile attraverso le medesime piattaforme del primo dispositivo il 4 marzo a 190 euro per la versione da 6/64 GB e 225 euro circa per quella da 8/128 GB. Al momento non sono state comunicate informazioni circa l’arrivo dei due smartphone nel nostro mercato, per cui dobbiamo attendere future delucidazioni da parte dell’azienda.