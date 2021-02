Marzo sta arrivando e abbiamo novità su Netflix, alcune importanti che hanno a che fare con le nuove stagioni di serie che avete già a disposizione all’interno di una piattaforma che continua a scommettere sulle sue produzioni originali. Quelle che non potremo trovare nella concorrenza e che è diventata la nuova manna dell’industria audiovisiva, e che questo marzo acquisisce un evidente tocco sportivo.

Ecco tutto ciò che arriverà a marzo

È il caso di “Drive to Survive”, che il 19 marzo arriverà alla sua terza stagione. Una serie di documentari che ripercorre la stagione 2020 di Formula 1 che lo scorso anno ha dovuto essere interrotta per diverse settimane dallo scoppio. Un campionato eccezionale che ha visto saltare in aria il calendario programmato e ha dovuto rifugiarsi quasi esclusivamente in Europa, dove si sono svolti praticamente tutti i grandi premi, con alcuni ripetuti all’interno dello stesso tracciato.

Continuando con lo sport, questo marzo arriva anche “Last Dance U: Basketball”, che segue la scia del successo del documentario basato su Michael Jordan e ci porta in una squadra di varsity NCAA a Los Angeles. Un po ‘prima, domani 23 febbraio, avremo il film originale di Netflix sulla storia di un altro dei miti del calcio.

Né più né meno di Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”. A proposito, i creatori di “La Casa de Papel” tornano su Netflix con un’altra serie di finzione: “Sky Rojo” , una storia molto diversa da quella che li ha esaltati ma che, di sicuro, batterà i record degli spettatori.

Queste sono tutte le uscite Netflix per il mese di marzo 2021:

Serie

3 marzo

Mark Hoffman: A Forger Among Mormons (S1)

4 marzo

Pacific Rim No Man’s Land (S1)

5 marzo

Nevenka (T1)

I fantasmi della città (T1)

8 marzo

Gli inizi di Bombay

9 marzo

La casa galleggiante (T1)

10 marzo

Ultima possibilità U: basket

Rivenditore (T1)

Matrimonio o mutuo (T1)

12 Marzo

Uno (T1)

Paradiso – Parte 3

Love Alarm (T2)

15 marzo

Il regno perduto dei pirati (S1)

16 marzo

Waffle + Mochi (T1)

17 marzo

Sotto sospetto (T1)

18 marzo

B: L’inizio (T2)

19 marzo

Formula 1: l’emozione di un Gran Premio (T3)

Cielo rosso (T1)

Country Comfort (T1)

Film

1 marzo

Notorius BIG

The Professionals (1966)

Collegato

LEGO Marvel Spider-Man irritato da Venom

Come essere davvero cattivo

3 marzo

Moxie!

1939

Joker (1991)

Puttana kram

Pettegolezzo

Gyllene Tider Park Liv (1981)

4 marzo

Gloria Bell

5 marzo

Sentinella

Lavaggio del cane

6 marzo

Sopravvivere nel deserto

11 marzo

Akelarre

12 Marzo

Il giorno del sì

Kagittan hayatlar

13 marzo

Gli ingannati

17 marzo