In un momento storico in cui la tecnologia è entrata con prepotenza nella vita di grandi e piccini, Vodafone ha recentemente presentato Neo, il nuovo smartwach appositamente studiato per i bambini, con connettività, design e prestazioni all’avanguardia.

Il prodotto viene commercializzato con gli iconici personaggi dei più famosi cartoni Disney e Pixar, strizzando l’occhio verso i supereroi di casa Marvel o di Star Wars, portandolo verso un design/estetica che possa essere accattivante alla vista, ma allo stesso tempo soddisfacente per il pubblico più giovanile.

La campagna di promozione del nuovo Vodafone Neo vede come testimonial d’eccezione il modello di fama mondiale David Gandy, coinvolto direttamente in uno shooting fotografico letteralmente fuori dagli schemi o dal comune. Il tutto è infatti stato diretto da un fotografo di soli 8 anni, Lil’ J-Peg, accompagnato da un team di produzione di soli bambini, i quali hanno invitato il modello a interpretare alcuni dei personaggi dei cartoni più amati (come Elsa, Buzz Lightyear o Minni).

Il compito del testimonial è stato quello di dimostrate che il Vodafone Neo permetterà ai bambini di godere di una relativa indipendenza, senza comunque perdere la connessione con i propri genitori (qui per alcune offerte dell’azienda).

Vodafone Neo: alcune specifiche del prodotto

Il prodotto presenta alcune specifiche interessanti, ha infatti una fotocamera frontale integrata per la registrazione delle attività quotidiane, il tracking di attività con contapassi per misurare i movimenti, impostando determinati obiettivi per incoraggiare l’attività fisica. In aggiunta, nel caso in cui i bambini fossero lontani dai genitori, permetterà di effettuare chiamate, inviare messaggi o videomessaggi.

Il tutore potrà installare la Vodafone Smart App per avere il totale controllo dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, oppure scegliendo anche il tempo massimo di attività del display, senza perdere mai di vista il luogo dove si trova il device (grazie al chip GPS integrato).

Il Vodafone Neo è in vendita da oggi presso i negozi dell’azienda e sul canale eshop, a breve sarà acquistabile da MediaWorld, Coop e Carrefour.