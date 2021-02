Quando gli operatori telefonici sono soggetti a un qualche tipo di malfunzionamento può essere un vero problema. Gli eventuali disagi possono variare dall’impossibilità di accesso a internet fino al totale blocco della linea che impedisce anche di effettuare chiamate. Oltretutto, questi fenomeni capitano sempre quando si ha maggiore esigenza di contattare qualcuno. Se, in caso di down del servizio, l’unica cosa da fare è attendere che venga risolto il problema, si può far qualcosa quantomeno per individuarlo.

Il metodo più semplice per scoprire se il proprio operatore è soggetto ad un guasto o a un malfunzionamento è rivolgersi a uno dei tanti siti dedicati. Un di questi, ad esempio, è Downdetector, un servizio gratuito che permette di scoprire il down degli operatori telefonici.

Operatori Telefonici: come scoprire il down del servizio

Il funzionamento di Downdetector è tanto semplice quanto intuitivo; questo sito infatti metta a disposizione degli utenti una mappa costantemente aggiornata sullo stato di servizio dei principali operatori nazionali. Inoltre permette di visualizzare sia lo stato degli operatori mobili che di quelli di telefonia fissa. Il sito si basa sulle segnalazioni degli utenti che permettono un servizio sempre aggiornato e puntale.

La community del sito dunque risulta molto importante per il buon funzionamento del sistema. Se si ha qualche dubbio sulla natura del problema e si sospetta possa trattarsi di un down del propio operatore grazie a questo sito sarà possibile confutare qualsiasi dubbio. Prima di prenderla con il proprio smartphone quindi è sempre meglio effettuare una verifica e, eventualmente, attendere il ripristino delle normali funzioni di linea.