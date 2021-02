Netflix lo ha confermato ufficialmente: i nuovi dieci episodi de La Casa di Carta 5 stanno per arrivare ufficialmente. Tuttavia, tutti si chiedono quando arriveranno e cosa succederà in questa nuova attesissima stagione. Scopriamo di seguito tutte le novità in programma, anche se pare che una novità abbia deluso tutti gli appassionati della gloriosa serie della piattaforma californiana.

La Casa di Carta 5: una notizia ha deluso gli appassionati

Pare esserci una brutta notizia per quanto concerne La Casa di Carta: la quinta stagione sarà anche l’ultima. Quindi, possiamo dire che tutte le avventure del Professore e la banda di ladri giungono definitivamente al termine con questa stagione.

Un post di Fernando Cayo, ossia l’attore che interpeta il ruolo del colonnello Tamajo, ha dato qualche indizio in più. Avrebbe scritto “ancora un giorno in ufficio“, ciò stava ovviamente a significare che era l’ultimo giorno di riprese dell’ultima stagione. Non c’è però comunque una certezza sull’uscita, ma sembra che avverrà molto presto.

Inoltre, a tutto ciò si va anche ad aggiungere la nota Álvaro Morte e Najwa Nimri, che ringraziavano il team di Netflix per il lavoro svolto. In più, tutti gli appassionati ricorderanno sicuramente la foto pubblicata sul profilo ufficiale di Netflix su Instagram, dove c’era Berlino e Il Professore sul set. Il post diceva “Questa foto di Álvaro Morte e Pedro Alonso sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione di La Casa di Carta”.

Inoltre, stando a quanto rivelato da Alex Pina, ideatore della serie, il finale sarà epico. Ha commentato: “è servito quasi un anno per pensare come distruggere la banda, la guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.