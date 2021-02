Virgin Hyperloop ha svelato rendering dettagliati per la sua esperienza hyperloop solo pochi mesi dopo che un pod ha trasportato i suoi primi passeggeri in sicurezza.

I video e le immagini mostrano una visione di tubi ad alta velocità che attraversano paesaggi, collegano le città e trasportano i pendolari verso le loro destinazioni in pochi minuti, il tutto con un occhio al comfort dei passeggeri.

Ecco tutti i dettagli sull’esperienza Hyperlooop

“Virgin Hyperloop può accelerare il futuro della mobilità terrestre. La nuova modalità di viaggio a velocità supersonica ripensa il trasporto e la percezione dello spazio, del paesaggio, del tempo e della distanza “, ha affermato in una nota Bjarke Ingels, fondatore e direttore creativo del BIG-Bjarke Ingels Group, partner del progetto.

“Al giorno d’oggi, Virgin Hyperloop che decolla dai nostri portali fornisce un trasporto olistico e intelligente a una comunità globalizzata per viaggiare su grandi distanze in modo più sicuro, pulito, facile e veloce rispetto alle compagnie aeree.”

Una quinta modalità di trasporto

Il concetto di hyperloop è stato concepito per la prima volta nel 2012 dal magnate della tecnologia Elon Musk come quinta modalità di trasporto, aggiunta alla serie di automobili, aerei, treni e barche. L’idea iniziale di Musk era di trasportare persone da San Francisco a Los Angeles in mezz’ora all’interno di un sistema di tubi pressurizzato.

“Quello che vuoi è qualcosa che non si schianti mai, che sia almeno due volte più veloce di un aereo, che sia alimentato a energia solare e che parte proprio quando arrivi, quindi non c’è attesa per un orario di partenza specifico”, ha detto Musk riguardo al sistema quasi un dieci anni fa.