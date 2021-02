Le nuove offerte proposte nel periodo da Bennet riescono a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato, garantendo agli utenti l’accesso diretto alle migliori promozioni del periodo, con le quali sarà molto più facile pensare di risparmiare.

Il volantino Bennet nasce per essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati sul territorio italiano, è importante sapere che gli acquisti non potranno essere effettuati online sul sito o da altre parti. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare esattamente dove è stato acquistato, e sopratutto in versione completamente no brand.

Bennet: le offerte del volantino nascondono prezzi incredibili

Le offerte del volantino Bennet portano gli utenti ad avere la possibilità di acquistare un Apple iPhone 12 Mini di ultima generazione, pagandolo solamente 789 euro, almeno per quanto riguarda la versione con 128GB di memoria integrata. La scelta è consigliata per coloro che vogliono accedere all’ecosistema dell’azienda, senza essere costretti a pagare cifre folli o vicine ai 1000 euro.

Nel caso in cui, invece, si volesse optare per uno smartphone con sistema operativo Android, allora il consiglio è di correre ad acquistare un Oppo A53s, uno Huawei Y6p, o anche un Samsung Galaxy A31, tutti disponibili ad un prezzo inferiore ai 159 euro.

Ogni altra informazione in merito al volantino Bennet discusso direttamente nel nostro articolo, è rimandata alle pagine che potete trovare qui sotto nel dettaglio più assoluto.