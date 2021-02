Grossi inghippi si pongono all’attenzione degli utenti con smartphone Android che per diverse ragioni non possono permettersi il lusso di vantare un’autonomia ed un’affidabilità certificata per la propria batteria. Problemi di sorta possono sopraggiungere a causa delle app o per conseguenze di abitudini di utilizzo errate. C’è un bug particolarmente insidioso per quel che riguarda la gestione dell’autonomia. La cosa si risolve facilmente con l’applicazione di un sistema che ripristina il corretto livello di carica del sistema. Ecco come fare.

Calibrazione Android riporta la batteria al giusto livello iniziale in poche mosse

Si chiama calibrazione Android ed è una procedura che ogni utente dovrebbe ripetere ad intervalli regolari per eludere il fastidio di rivolgersi ad un apposito centro assistenza per la sostituzione della batteria. Accade che il sistema operativo interpreti male il valore percentuale residuo di carica. Potremmo avere il 50% ed ottenere comunque la visualizzazione del 100%. In tali condizioni l’autonomia Android è dimezzata.

Per risolvere efficacemente si ricorre ad una procedura chiamata calibrazione da ripetere ogni tre mesi per device nuovi e fino ad un arco temporale mensile per dispositivi più vetusti. Tutto si effettua in questo modo:

utilizzare lo smartphone Android fino a portare la batteria a completo esaurimento (il telefono non deve riuscire a completare il boot)

inseriamo il caricabatterie

lasciamo il telefono in carica fino al 100% con caricabatteria connesso

continuiamo a caricare aspettando ulteriori 2-3 ore dopo la ricarica completa

trascorso questo tempo stacchiamo il cavetto per 10-15 minuti lasciando spento il dispositivo

adesso ricolleghiamo il cavo (smartphone ancora spento) per ulteriori 10-15 minuti

con ancora il telefono in carica accendiamolo fino a completare l’accesso al sistema

adesso stacchiamo il caricabatterie

Se non hai risolto l’inconveniente non resta altro da fare che rivolgersi all’assistenza tecnica da effettuarsi presso un centro riparazione autorizzato o in casa fermo restando le opportune conoscenze tecniche ed una buona dose di manualità.