Spotify offrirá nuovi vantaggi agli utenti che pagano un abbonamento mensile. A partire dalla fine dell’anno, Spotify HiFi sarà disponibile per tutti gli abbonati Premium che desiderano eseguire l’aggiornamento, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano per ascoltare la loro musica preferita.

Sfortunatamente, Spotify HiFi sarà disponibile solo in mercati selezionati, almeno al momento del lancio. Inoltre, non sarà disponibile gratuitamente, sebbene non sia stato ancora annunciato alcun prezzo. Sveleremo i dettagli del piano quando Spotify rivelerá ufficialmente la data di lancio ed il prezzo per il suo nuovo livello di abbonamento HiFi.

Spotify HiFi, la data ed il prezzo sono ancora un mistero

Per ora, parliamo di cosa significa Spotify HiFi. Proprio come il servizio HiFi di Tidal, si tratta di una migliore qualità del suono. Spotify HiFi promette di offrire musica in formato audio lossless di qualità CD al tuo dispositivo e agli altoparlanti compatibili con il servizio di streaming. Se stai cercando uno streaming musicale di alta qualità, Spotify HiFi sembra un’ottima scelta, supponendo che il prezzo non sia troppo alto.

Spotify ha eseguito piccoli test di streaming di qualità superiore in passato, ma ora lancerà la funzione più ampiamente, con l’avvertenza che sarà disponibile solo “in mercati selezionati”. I prezzi devono ancora essere annunciati. Apparentemente lo streaming di qualità superiore è stato tra le principali richieste dai suoi clienti; allo stato attuale, Spotify supporta l’audio a 320 kbps.

In una nota a margine, Spotify ha rivelato una nuovissima funzionalità rivolta agli artisti: Spotify Clips. Funziona come le storie di Snapchat e consente agli artisti di utilizzare le playlist per condividere le loro storie con i fan. La società ha annunciato che Spotify Clips debutterà sulle playlist di Spotify, con artisti che pubblicheranno brevi video sulla piattaforma come con le stories di Instagram.