Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming video più importante che c’è in questo momento. Su di essa abbiamo la possibilità di trovare moltissimo materiale interessante, tra cui film, documentari, serie TV e cartoni animati. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono le serie TV, ed ora ne parleremo di tre in particolare: Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: ecco le ultime news

Iniziamo partendo da Lucifer. La nota serie americana ha rilasciato le prime otto puntate della quinta stagione, lasciando tutti letteralmente di stucco. Tuttavia, sulla seconda parte non si sa molto. Purtroppo, a causa del coronavirus i tempi si sono allungati di molto, perciò quello che sappiamo è che l’arrivo è previsto per la primavera del 2021 e i titoli sono:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Continuiamo parlando di Vis a Vis. Come ben sappiamo, il ciclo narrativo della serie TV si è concluso già da un po’ di tempo e non verrà più rinnovata. Quello che sicuramente potete fare è guardare lo spin-off sulle due protagoniste, intitolato El-Oasis.

Concludiamo con The Witcher. Proprio qui abbiamo una notizia davvero clamorosa in merito: con l’arrivo della seconda stagione, è stata pubblicata una pagina del copione che svela un inizio a con molta azione in chiave splatter, dove si vedrà Geralt protagonista impegnato ad affrontare una creatura davvero misteriosa.