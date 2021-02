La privacy è ancora una volta in discussione all’interno dell’applicazione di messaggistica più utilizzata: WhatsApp include un nuovo avviso con l’obbligo di accettarlo. Le modifiche introdotte specificano l’utilizzo da parte della piattaforma di chat con le aziende, facilitano anche gli acquisti tramite l’applicazione.

WhatsApp torna al carico con l’intenzione di vedere approvate le nuove condizioni sulla privacy. L’ultimo tentativo non solo ha suscitato una certa indignazione tra i suoi utenti, ma ha anche causato un notevole esodo di utenti verso altre app di messaggistica, come Telegram o Signal, sulla piattaforma di proprietà di Facebook. Quindi, come avevo già assicurato, WhatsApp rimuove la sua strategia con un nuovo avviso che compare nell’applicazione di tutti gli utenti.

WhatsApp include un avviso fisso nella parte superiore delle chat

La nuova informativa sulla privacy inizia ad apparire in tutte le applicazioni, solo nella parte superiore delle chat . In questo modo, l’azienda garantisce che tutti gli utenti non solo vedano l’intenzione di applicare le modifiche, ma saranno anche molto consapevoli di queste modifiche. Poiché dovremo accettarli sì o sì , non c’è possibilità di nascondersi. Bene, almeno finché vuoi usare WhatsApp come prima.

Come specificato da WhatsApp nelle sue condizioni d’uso aggiornate, le modifiche apportate all’applicazione sono finalizzate a migliorare l’esperienza tra le aziende che utilizzano WhatsApp ei loro clienti . Ciò dovrebbe facilitare la comunicazione di marchi, negozi e aziende che offrono servizi diretti ai clienti; ampliare le possibilità di acquisto dei prodotti direttamente da WhatsApp.