Carrefour riesce a catturare l’interesse dei tantissimi consumatori attenti alle migliori offerte legate alla tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale che punta a soddisfare pienamente con prezzi inferiori alle aspettative, e tante occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Il volantino risulta essere oggi disponibile fino al 25 febbraio 2021, solamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ovvero gli utenti per acquistare i prodotti desiderati saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non potranno godere degli stessi identici prezzi di vendita.

In aggiunta, a differenza dell’ultima campagna promozionale di Bennet, non sono previste limitazioni particolari sul numero di scorte disponibili, oltre alla presenza del Tasso Zero, può essere richiesto solo nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa.

Carrefour: i prezzi sono ai minimi storici con questo volantino

Il volantino Carrefour cerca di accontentare le richieste degli utenti, senza dimenticarsi il periodo storico che stiamo attraversando, di conseguenza non punta a prodotti particolarmente costosi, ma resta al di sotto dei 299 euro di spesa effettivi.

Qui, ad esempio, possiamo trovare un buonissimo Xiaomi Mi 10 Lite, il prodotto con display e processore di alta qualità, condito con connettività 5G, proprio in vendita a 299 euro, in aggiunta al Motorola G9 Power.

Quest’ultimo è uno smartphone che ha puntato tutto sulle dimensioni del display, pari a quasi 6,7 pollici, nonché sulla batteria da 6000mAh, la quale garantisce una durata incredibile, richiedendo in cambio un esborso di “soli” 199 euro.