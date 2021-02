Gli sconti lanciati da Euronics raggiungono anche il 50%, applicandosi su una miriade di prodotti di fascia alta, appartenenti anche alle più svariate categorie merceologiche. Il volantino torna ad essere attivo ovunque in Italia, senza distinzioni particolari.

Avete capito bene, se vorrete approfittare degli ottimi sconti, potrete decidere di recarvi in un qualsiasi negozio, oppure decidere di collegarvi al sito ufficiale di Euronics, richiedendo la consegna presso il vostro domicilio. In questo caso, l’unica cosa da sapere riguarda il costo delle spese di spedizione, sarà necessario aggiungere una piccola cifra per ottenere la merce presso la vostra abitazione (sarà invece sempre gratuita in negozio).

Interessante la scelta di Euronics di attivare il Tasso Zero, per tutti coloro che spendono più di 199 euro, con possibilità di iniziare a versare le rate a partire dalla mensilità di Giugno 2021.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, potrete godere di codici sconto Amazon e di tantissime offerte speciali.

Euronics: quali sono gli sconti

Gli sconti effettivamente inclusi all’interno del volantino sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, uno dei prezzi più interessanti riguarda sicuramente lo Xiaomi Mi 10T, in vendita nel periodo corrente a 399 euro, e dotato di prestazioni eccellenti, con display da 6,67 pollici, fotocamera principale da 64MP e tanto altro ancora.

Non mancano ovviamente anche altri top di gamma, come i nuovissimi Galaxy S21, per passare poi verso il recente Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che ha visto la luce nel corso del 2020, pensata per soddisfare gli utenti che volevano provare un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon, oggi in vendita a 629 euro.

Non potendo riassumere le 31 pagine del volantino in un unico articolo, rimandiamo alla visione della galleria sottostante.