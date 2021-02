YouTube è una delle principali fonti di intrattenimento su cui possiamo contare su Internet. È anche molto comune incontrare amici e riprodurre alcuni contenuti, può essere musica o video che piacciono a tutti. Ma il divertimento non deve finire per essere lontano. In tal senso, ti presenteremo un servizio per sincronizzare la riproduzione dei video di YouTube e godertela da remoto con chi vuoi.

Si chiama Watchout e in un modo molto semplice puoi incontrare altri e guardare i video di YouTube.

Sincronizza la riproduzione di YouTube per guardare i video in gruppo

La quantità di contenuti di ogni tipo che possiamo trovare su YouTube sembra infinita. Questo è esattamente ciò che consente a qualsiasi persona o gruppo di godersi molti video per ore. Quando non condividiamo lo spazio fisico con i nostri amici, di solito inviamo loro il link del video affinché possano vederli. Tuttavia, c’è anche la possibilità di vederlo insieme e per questo possiamo utilizzare il servizio Watchout.

La cosa interessante di questa alternativa è che è completamente gratuita e non necessita di un processo di registrazione. L’intero processo si basa sulla creazione di una stanza, l’inserimento del video e l’invito dei tuoi amici.

In questo senso, vai al sito Web di Watchout per iniziare a creare la stanza. Nella pagina principale riceverai il pulsante “Prendi una stanza” che ti porterà direttamente in una nuova stanza. Una volta dentro, incolla il link del video di YouTube di cui desideri sincronizzare la riproduzione.

Quindi, dovrai condividere il link della stanza con i tuoi amici in modo che possano entrare e vedere il video. Quando fai clic su “Riproduci”, inizierà la riproduzione per tutti nella stanza. In questo modo, puoi sincronizzare la riproduzione dei video di YouTube per goderti con i tuoi amici a distanza.