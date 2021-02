Lo Sconto IVA fa di nuovo la propria comparsa nel volantino Trony, portando con sé prezzi decisamente più bassi del normale, e garantendo per tutti gli utenti un risparmio fuori da ogni logica, con sconti alla portata della maggior parte di noi.

L’accessibilità alla suddetta campagna promozionale è estesa a tutta Italia, ciò sta a significare che sarà possibile approfittare degli stessi identici prezzi di vendita in ogni negozio sul territorio, senza distinzioni territoriali o limitazioni di alcun tipo. Lo Sconto IVA, come sempre accade quando parliamo di Trony, non risulta essere possibile sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Trony: il volantino ha sconti inattesi

L’idea di Trony è di rendere la campagna promozionale il più versatile possibile, per questo motivo ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di scegliere praticamente ciò che vuole in negozio, ottenendo in cambio uno sconto dal valore prestabilito.

Sebbene si tratti a tutti gli effetti di uno sconto IVA, è bene sapere che la riduzione non sarà mai del 22%, in quanto lo scorporo porterà ad uno sconto effettivo del 18,03%; la motivazione è molto più semplice del previsto, il prezzo finale è composto da listino + IVA applicata sul listino, che a tuti gli effetti è inferiore del valore che leggiamo sul cartellino. Ciò sta a significare che l’incidenza dell’IVA non sarà del 22%, ma di una percentuale inferiore, corrispondente appunto al 18,03%.

