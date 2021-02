Le TecnoFollie recentemente presentate da Euronics possono far impazzire gli utenti, poiché portano con sé tantissimi sconti speciali, e prezzi decisamente più bassi del normale, rendendosi disponibili per ogni consumatore sul territorio italiano, senza limitazioni particolari.

Nel momento in cui vorrete completare l’acquisto, dovete sapere che l’accesso è riservato esclusivamente al sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, a pagamento. Sarà quindi necessario aggiungere una piccola cifra al prezzo mostrato sul cartellino, per garantirsi direttamente la consegna presso la propria abitazione. Il Tasso Zero può essere richiesto, come al solito però al superamento di una determinata fascia di prezzo.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram interamente dedicato, lo trovate nel dettaglio a questo link.

Euronics: le occasioni sono alla portata di tutti gli utenti

I prodotti inclusi nella campagna promozionale di Euronics sono tanti e molto vari tra di loro, se dovessimo partire dalla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, incroceremmo xiaomi Redmi 9A a 99 euro, per salire poi verso Xiaomi Redmi 9C a 129 euro, Oppo a15 a 139 euro, Oppo A53s a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro, Vivo Y70 a 239 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro e Oppo Reno 4 a 449 euro.

Ora entriamo nel mondo dei top di gamma, quindi gli smartphone dalle prestazioni più interessanti, ma dal prezzo particolarmente elevato. Qui spopolano Xiaomi Mi 10T Pro a 549 euro e Vivo X51 a 699 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Euronics, dovete aprire questo link.