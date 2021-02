Il mondo degli smartphone è certamente uno dei più variegati che il commercio ha da offrire, i nostri piccoli device tascabili in pochi anni hanno assunto una centralità incredibile, consentendoci di fare cose che un tempo si credevano impensabili, dal semplice intrattenimento come guardare la nostra serie preferita fino al gestire il nostro conto in banca con pochi tap.

Ovviamente questo è merito dei dispositivi ma anche delle applicazioni, dei programmi scritti e specializzati per poter offrire determinate funzioni e adempiere a precisi scopi, semplici da utilizzare e scaricabili molto facilmente dagli store come per l’appunto il Play Store.

All’interno dei vari Store tra l’altro, abbiamo tantissime app, le quali vengono costantemente sottoposte a verifiche periodiche per mantenere il network pulito dalla presenza di malware, i quali però alle volte, riescono nonostante tutto a sfuggire e a finire in breve tempo su milioni di dispositivi, iniziando così a rubare dati di vario tipo.

App malware

Ovviamente le varie app malware sono camuffate da semplici app per compiere azioni abbastanza banali, solo che al loro interno contengono codici malevoli scritti per derubare ogni dato sul vostro device, eccovi un piccolo elenco di app dannose, se ne avete una, eliminatela e magari fate anche un hard reset del dispositivo: